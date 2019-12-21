Український посол у США Володимир Єльченко. Фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n131131-ielchenko-zayavyv-pro-diyalnist-v-oon-mereji-agentiv-fsb-rosiyi.html

Ракурс

Агенти Федеральної служби безпеки Російської Федерації працюють в ООН.

Половина громадян Росії, котрі працюють в ООН — приховані чи відкриті агенти ФСБ. У секретаріаті ООН працюють 200−300 росіян. Це дозволяє Москві приховано впливати на роботу Організації об'єднаних націй. Про це 21 грудня заявив колишній постійний представник України при ООН й новопризначений посол у США Володимир Єльченко, передає «Укрінформ».

Російські кадри працюють на спецслужби Росії або, у м’якшому варіанті — на постпредство РФ. Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в межах ООН, —зазначив він.

Єльченко нагадав, що часом американські спецслужби «відловлюють» і просять покинути територію США якогось співробітника ООН з Росії. За словами посла, Москва має величезний вплив в ООН передусім як постійний член Ради Безпеки.

Нагадаємо, у французьких Альпах виявили базу російських шпигунів, яка використовувалася для здійснення операцій по всій Європі. Ці шпигуни є співробітниками елітного підрозділу російського ГРУ, який відповідає за замовні вбивства й акти саботажу.