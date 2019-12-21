Синоптики попередили про густі тумани в Україні. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n131130-synoptyky-poperedyly-pro-gusti-tumany-v-ukrayini.html

Ракурс

Туман обіцяють синоптики в Україні у суботу, 21 грудня.

Сьогодні вранці та вдень у південних та більшості центральних областей спостерігатиметься густий туман. Видимість складатиме всього 200−500 м. Тому водіям сьогодні варто бути вкрай обережними. Про складні погодні умови повідомляється на сторінці українського Гідрометцентру.

Крім того, синоптики попередили про підвищення рiвнiв води впродовж 21−23 грудня на рiчках Закарпатської області. Так, на 0.5−1.5 м підніметься вода на більшості річок, негативних наслідків не прогнозується.

На річці Тиса та в нижнiх течiях бiльшостi притокiв вода підніметься на один-два метри, без негативних наслідків. У нижнiх течiях рiчок Латориця та Стара підйом води становитиме від 2 м до 2,5 м, можливий початковий вихід води на заплаву. У нижнiй течiї річки Боржава — 2.5−3.0 м, з початковим виходом води на заплаву.

Нагадаємо, 21 грудня синоптики обіцяли дощову погоду в Україні у західних областях. Температура повітря вдень очікувалася від 3° морозу до 12° тепла.