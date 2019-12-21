У Харбіні відкрився фестиваль скульптур. Фото: piqsels.com

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У Китайській Народній Республіці в місті Харбін відкрився для відвідувачів 32-й фестиваль снігових скульптур.

Наразі фестиваль працює в тестовому режимі. Захід проходить на Сонячному острові, у парку, площа якого складає майже 600 кв. м. У період роботи парку жителі міста та туристи мають змогу не лише насолодитися чудовими зразками снігового мистецтва, але і гідно оцінити майстерність художників-скульпторів. Про це повідомляє Euronews.

Планується, що з річки Сунгарі добудуть близько 120 тис. куб. м крижаних блоків, які надалі будуть перетворені в крижані скульптури.

Як відомо, Харбін вважається одним з центрів крижаної та снігової культури в світі. Харбінський фестиваль — один із чотирьох найбільших у світі фестивалів льоду і снігу, поряд з японським фестивалем снігу в Саппоро, канадським зимовим карнавалом у Квебеку і норвезьким лижним фестивалем.

Нагадаємо, у Росії в червні провели фестиваль Йосипа Сталіна, який присвятили дню народження ката народів. Фестиваль назвали «Сталін-Fest». На одній з площ міста поставили сцену, яку спорядили у червоні комуністичні символи. Музичне оформлення забезпечували ді-джеї, причому використовували сучасну музику.