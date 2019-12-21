На Донбасі бойовики застосували лазерну зброю. Фото: naked-science.ru

https://racurs.ua/ua/n131128-lazernu-zbrou-zastosuvaly-okupanty-na-donbasi-ie-postrajdalyy.html

Ракурс

На Донбасі терористи, контрольовані Російською Федерацією, 20 грудня застосували проти сил ООС лазерну зброю.

Внаслідок цього український військовий отримав травму сітківки. Ще один військовослужбовець із числа ООС дістав поранення внаслідок обстрілів, яких за добу нарахували десяток. Про це 21 грудня повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі українських військ відзначили, що окупанти застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також із гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Обстріли велися поблизу населеного пункту Хутір Вільний, неподалік Світлодарська, біля Кримського, Невельського, Славного, Кам’янки, Василівки та поблизу шахти Дутівка.

На щастя, втрати з боку ООС не були зафіксовані.

Як відомо, у 2017 році ООН визнала застосування лазерної зброї, яка викликає постійну сліпоту, військовим злочином. За останні роки внаслідок застосування ворогом лазерної зброї постраждали п’ятеро прикордонників з Краматорського загону.

Нагадаємо, в лютому українські прикордонники в районі контрольно-пропускного пункту «Станиця Луганська» фіксували появу з боку контрольованої бойовиками території променів світло-фіолетового кольору.