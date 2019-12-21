Новорічний корпоратив «Слуги народу». Фото: kleo.ru

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Партія «Слуга народу» та президент України Володимир Зеленський відгуляли новорічний корпоратив в столичному нічному клубі в КВЦ «Парковий».

Веселощі парламентарів розпочалися близько 18.00 20 грудня. Перед нардепами виступив глава держави, а гостей заходу розважали ведуча Катя Осадча, співачки Тіна Кароль та Jerry Heil. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось на кшталт того, що це був рік свині, наступний — щура, але давайте залишатися людьми, — цитує «Українська правда» одного з представників «Слуги народу».

Народний депутат Олена Мошенець розмістила на власній сторінці у Facebook спільне фото зі своїм колегою Юрієм Заславським та президентом Зеленським. Також вона оприлюднила низку світлин та відео з вечірки.

Крім президента Зеленського, на корпоративі були присутні голова Офісу президента Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністри Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський та перший помічник глави держави Сергій Шефір.

Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» проведе новорічний корпоратив у нічному клубі у КВЦ «Парковий», який вважається одним із найдорожчих в Києві та в Україні. Він розміщений у центрі столиці, обладнаний навіть вертольотним майданчиком.

На корпоратив планували витратити приблизно мільйон гривень. Спершу зазначалося, що профінансують свято спонсори партії. Згодом стало відомо, що «слуги народу» оплатять новорічний корпоратив самостійно.