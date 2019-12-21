Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новорічний корпоратив «Слуги народу». Фото: kleo.ru

Партія «Слуга народу» із розмахом відгуляла новорічний корпоратив (ФОТО, ВІДЕО)

21 гру 2019, 09:14
999

Партія «Слуга народу» та президент України Володимир Зеленський відгуляли новорічний корпоратив в столичному нічному клубі в КВЦ «Парковий».

Веселощі парламентарів розпочалися близько 18.00 20 грудня. Перед нардепами виступив глава держави, а гостей заходу розважали ведуча Катя Осадча, співачки Тіна Кароль та Jerry Heil. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось на кшталт того, що це був рік свині, наступний — щура, але давайте залишатися людьми, — цитує «Українська правда» одного з представників «Слуги народу».

Народний депутат Олена Мошенець розмістила на власній сторінці у Facebook спільне фото зі своїм колегою Юрієм Заславським та президентом Зеленським. Також вона оприлюднила низку світлин та відео з вечірки.

Крім президента Зеленського, на корпоративі були присутні голова Офісу президента Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністри Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський та перший помічник глави держави Сергій Шефір.

Новорічний корпоратив «Слуги народу». Фото: Олена Мошенець у Facebook

Новорічний корпоратив «Слуги народу». Фото: Олена Мошенець у Facebook

Новорічний корпоратив «Слуги народу». Фото: Олена Мошенець у Facebook

Новорічний корпоратив «Слуги народу». Фото: Олена Мошенець у Facebook

Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» проведе новорічний корпоратив у нічному клубі у КВЦ «Парковий», який вважається одним із найдорожчих в Києві та в Україні. Він розміщений у центрі столиці, обладнаний навіть вертольотним майданчиком.

На корпоратив планували витратити приблизно мільйон гривень. Спершу зазначалося, що профінансують свято спонсори партії. Згодом стало відомо, що «слуги народу» оплатять новорічний корпоратив самостійно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше