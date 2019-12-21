Новогодний корпоратив «Слуги народа». Фото: kleo.ru

https://racurs.ua/n131127-partiya-sluga-naroda-s-razmahom-otgulyala-novogodniy-korporativ-foto-video.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» и президент Украины Владимир Зеленский отгуляли новогодний корпоратив в столичном ночном клубе в КВЦ «Парковый».

Веселье парламентариев началось около 18.00 20 декабря. Перед нардепами выступил глава государства, а гостей мероприятия развлекали ведущая Катя Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то вроде того, что это был год свиньи, следующий — крысы, но давайте оставаться людьми, — цитирует «Украинская правда» одного из представителей «Слуги народа».

Народный депутат Елена Мошенец разместила на собственной странице в Facebook совместное фото со своим коллегой Юрием Заславским и президентом Зеленским. Также она обнародовала ряд фотографий и видео с вечеринки.

Кроме президента Зеленского, на корпоративе присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» проведет новогодний корпоратив в ночном клубе в КВЦ «Парковый», который считается одним из самых дорогих в Киеве и в Украине. Он размещен в центре столицы, оборудован даже вертолетной площадкой.

На корпоратив планировали потратить примерно миллион гривен. Сначала отмечалось, что профинансируют праздник спонсоры партии. Впоследствии стало известно, что «слуги народа» оплатят новогодний корпоратив самостоятельно.