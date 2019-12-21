Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Новогодний корпоратив «Слуги народа». Фото: kleo.ru

Партия «Слуга народа» с размахом отгуляла новогодний корпоратив (ФОТО, ВИДЕО)

21 дек 2019, 09:14
999

Партия «Слуга народа» и президент Украины Владимир Зеленский отгуляли новогодний корпоратив в столичном ночном клубе в КВЦ «Парковый».

Веселье парламентариев началось около 18.00 20 декабря. Перед нардепами выступил глава государства, а гостей мероприятия развлекали ведущая Катя Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то вроде того, что это был год свиньи, следующий — крысы, но давайте оставаться людьми, — цитирует «Украинская правда» одного из представителей «Слуги народа».

Народный депутат Елена Мошенец разместила на собственной странице в Facebook совместное фото со своим коллегой Юрием Заславским и президентом Зеленским. Также она обнародовала ряд фотографий и видео с вечеринки.

Кроме президента Зеленского, на корпоративе присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

Новогодний корпоратив «Слуги народа». Фото: Елена Мошенец в Facebook

Новогодний корпоратив «Слуги народа». Фото: Елена Мошенец в Facebook

Новогодний корпоратив «Слуги народа». Фото: Елена Мошенец в Facebook

Новогодний корпоратив «Слуги народа». Фото: Елена Мошенец в Facebook

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» проведет новогодний корпоратив в ночном клубе в КВЦ «Парковый», который считается одним из самых дорогих в Киеве и в Украине. Он размещен в центре столицы, оборудован даже вертолетной площадкой.

На корпоратив планировали потратить примерно миллион гривен. Сначала отмечалось, что профинансируют праздник спонсоры партии. Впоследствии стало известно, что «слуги народа» оплатят новогодний корпоратив самостоятельно.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше