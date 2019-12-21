Певица Тина Кароль. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n131126-tina-karol-sotni-raz-sozvanivalas-s-kriminalnym-avtoritetom-kotoryy-prichasten-k-pohischeniu.html

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Певица Тина Кароль сотни раз созванивалась с криминальным авторитетом Чебой (Алексей Чеботарев) в январе 2014 года.

Кароль провела 471 телефонный разговор с Чебой. Этот криминальный авторитет зимой 2014 года организовывал убийства и похищения активистов Евромайдана. Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Луценко на собственной странице в Facebook.

Кстати, по поводу Тины Кароль, которая на государственных и других статусных мероприятиях поет. Всегда для меня это страшный символизм нашей эпохи, потому что гражданка Либерман Татьяна Григорьевна имела 471 телефонное соединение с криминальным авторитетом Чебой в тот месяц, когда Чеба организовывал убийства и похищения майдановцев, — говорится в сообщении.

Также бывший парламентарий обнародовал документ, подтверждающий его слова.

Напомним, в сентябре популярный украинский певец Олег Винник попал в скандал после того, как снялся в одном ролике с звездами российской эстрады, которые поддерживают агрессивную политику Кремля в отношении Украины.