Співачка Тіна Кароль. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n131126-tina-karol-sotni-raziv-zidzvonuvalas-z-kryminalnym-avtorytetom-yakyy-prychetnyy-do-vykradennya.html

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Співачка Тіна Кароль сотні разів раз зідзвонювалась з кримінальним авторитетом Чебою (Олексій Чеботарьов) у січні 2014 року.

Кароль провела 471 телефонну розмову з Чебою. Цей кримінальний авторитет взимку 2014 року організовував вбивства та викрадення активістів Євромайдану. Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Луценко на власній сторінці у Facebook.

До речі, з приводу Тіни Кароль, яка на державних та інших статусних заходах співає. Завжди для мене це страшний символізм нашої епохи, тому що громадянка Ліберман Тетяна Григорівна мала 471 телефонних з'єднання з кримінальним авторитетом Чебою в той місяць, коли Чеба організовував вбивства і викрадення майданівців, — йдеться в повідомленні.

Також колишній парламентар оприлюднив документ, який підтверджує його слова.

Нагадаємо, у вересні популярний український співак Олег Винник потрапив у скандал після того, як знявся в одному ролику з зірками російської естради, які підтримують агресивну політику Кремля щодо України.