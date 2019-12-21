Лазерное оружие применили оккупанты на Донбассе, есть пострадавшийhttps://racurs.ua/n131128-lazernoe-orujie-primenili-okkupanty-na-donbasse-est-postradavshiy.htmlРакурс
На Донбассе террористы, контролируемые Российской Федерацией, 20 декабря применили против сил ООС лазерное оружие.
В результате этого украинский военный получил травму сетчатки. Еще один военнослужащий из числа ООС получил ранения в результате обстрелов, которых за сутки насчитали десяток. Об этом 21 декабря сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
В штабе украинских войск отметили, что оккупанты применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Обстрелы велись вблизи населенного пункта Хутор Свободный, недалеко Светлодарска, возле Крымского, Невельского, Славного, Каменки, Васильевки и вблизи шахты Дутовка.
К счастью, потери со стороны ООС не были зафиксированы.
Как известно, в 2017 году ООН признала применение лазерного оружия, которое вызывает постоянную слепоту, военным преступлением. За последние годы в результате применения противником лазерного оружия пострадали пять пограничников из Краматорского отряда.
Напомним, в феврале украинские пограничники в районе контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» фиксировали появление со стороны контролируемой боевиками территории лучей светло-фиолетового цвета.