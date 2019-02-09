На Донбассе зафиксированы новые случаи применения лазерного оружия оккупантами

В районе КПВВ «Станица Луганская» зафиксированы признаки использования противником лучевого оружия, фото: aliexpress.com

https://racurs.ua/n117944-na-donbasse-zafiksirovany-novye-sluchai-primeneniya-lazernogo-orujiya-okkupantami.html

Racurs.ua

На Донбассе снова зафиксированы признаки использования российскими боевиками лазерного оружия.

В районе контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» с 22.00 8 февраля до примерно 4.00 сегодняшнего утра украинские пограничники каждые 2−3 мин фиксировали появление со стороны контролируемой боевиками территории лучей светло-фиолетового цвета. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Установить точное местоположение источника этих лучей помешали особенности рельефа и опасность использования в таких случаях оптических и тепловизионных приборов.

Отмечается, что об этом факте уже сообщили международным и правозащитным организациям.

В 2017 году ООН признала применение лазерного оружия, которое вызывает постоянную слепоту, военным преступлением.

За последние годы в результате применения противником лазерного оружия пострадали пять пограничников из Краматорского отряда. Они получили травмы зрения — ожоги сетчатки во время наблюдения за местностью в оптические приборы.

В прошлом году министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители разрабатывают контрмеры на случай применения противником лучевого оружия. В частности, рассматривалась возможность обеспечения военнослужащих соответствующими фильтрами и очками, а также создание инструкций относительно действиям в таких ситуациях.

Напомним, осенью 2018 года в результате применения боевиками лазерного оружия украинский пограничник потерял 80% зрения.