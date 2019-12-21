В Харбине открылся фестиваль скульптур. Фото: piqsels.com

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Ракурс

В Китайской Народной Республике в городе Харбин открылся для посетителей 32-й фестиваль снежных скульптур.

Сейчас фестиваль работает в тестовом режиме. Мероприятие проходит на Солнечном острове, в парке, площадь которого составляет почти 600 кв. м. В период работы парка жители города и туристы имеют возможность не только насладиться великолепными образцами снежного искусства, но и оценить мастерство художников-скульпторов. Об этом сообщает Euronews.

Планируется, что из реки Сунгари добудут около 120-тыс. куб. м ледяных блоков, которые в дальнейшем будут превращены в ледяные скульптуры.

Как известно, Харбин считается одним из центров ледяной и снежной культуры в мире. Харбинский фестиваль — один из четырех крупнейших в мире фестивалей льда и снега, наряду с японским фестивалем снега в Саппоро, канадским зимним карнавалом в Квебеке и норвежским лыжным фестивалем.

Напомним, в России в июне провели фестиваль Иосифа Сталина, который посвятили дню рождения палача народов. Фестиваль назвали «Сталин-Fest». На одной из площадей города поставили сцену, которую снарядили в красные коммунистические символы. Музыкальное оформление обеспечивали ди-джеи, причем использовали современную музыку.