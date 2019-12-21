Синоптики предупредили о густых туманах в Украине. Фото: ТСН

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Туман обещают синоптики в Украине в субботу, 21 декабря.

Сегодня утром и днем в южных и большинстве центральных областей будет наблюдаться густой туман. Видимость составит всего 200−500 м. Поэтому водителям сегодня стоит быть крайне осторожными. О сложных погодных условиях сообщается на странице украинского Гидрометцентра.

Кроме того, синоптики предупредили о повышении уровней воды в течение 21−23 декабря на реках Закарпатской области. Так, на 0.5−1.5 м поднимется вода на большинстве рек, негативных последствий не прогнозируется.

На реке Тиса и в нижних течениях большинства притоков вода поднимется на один-два метра, без негативных последствий. В нижних течениях рек Латорица и Стара подъем воды составит от 2 м до 2,5 м, возможен начальный выход воды на заводь. В нижнем течении реки Боржава — 2.5−3.0 м, с начальным выходом воды на заводь.

Напомним, 21 декабря синоптики обещали дождливую погоду в Украине в западных областях. Температура воздуха днем ожидалась от 3° мороза до 12° тепла.