Украинский посол в США Владимир Ельченко. Фото: Zik

https://racurs.ua/n131131-elchenko-zayavil-o-deyatelnosti-v-oon-seti-agentov-fsb-rossii.html

Ракурс

Агенты Федеральной службы безопасности Российской Федерации работают в ООН.

Половина граждан России, работающих в ООН — скрытые или открытые агенты ФСБ. В секретариате ООН работают 200−300 россиян. Это позволяет Москве скрыто влиять на работу Организации объединенных наций. Об этом 21 декабря заявил бывший постоянный представитель Украины при ООН и новоназначенный посол в США Владимир Ельченко, передает «Укринформ».

Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН, — отметил он.

Ельченко напомнил, что время от времени американские спецслужбы «отлавливают» и просят покинуть территорию США какого-то сотрудника ООН из России. По словам посла, Москва имеет огромное влияние в ООН, прежде всего, как постоянный член Совета Безопасности.

Напомним, во французских Альпах обнаружили базу российских шпионов, которая использовалась для осуществления операций по всей Европе. Эти шпионы являются сотрудниками элитного подразделения российского ГРУ, отвечающего за заказные убийства и акты саботажа.