В Офісі Зеленського розповідають деталі газових угод з РФ. Фото: Zik

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В Офісі президента Володимира Зеленського розпочався брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Посадовці розповідають про деталі та подробиці досягнутих домовленостей щодо транзиту газу з Росії через територію України за результатами переговорів у Брюсселі.

Раніше помічник глави України Андрій Єрмак повідомив, що узгоджений транзитний контракт з Росією вигідний для України.

Нагадаємо, 20 грудня Україна, Російська Федерація та Європейська комісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів та врегулювання взаємних претензій.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня Україна та Росія під час переговорів, які тривали понад сім годин, досягли принципової угоди стосовно нового контракту щодо транзиту російського газу через територію України. Деталі досягнутих домовленостей наразі не відомі. Українська та російська сторони мають ще їх погодити зі своїми урядами.