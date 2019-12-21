Алексей Оржель сообщил детали газовых договоренностей с РФ. Фото: kmu.gov.ua

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Украина и Российская Федерация договорились на пять лет заключить контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу.

Договор можно будет продлить еще на пять лет. Условия транзита при этом не будут изменены. Об этом 21 декабря на брифинге в Офисе президента заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Мероприятие транслировали на странице Кабинета министров Украины в YouTube.

Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях, — отметил Оржель.

По словам министра, новый контракт предусматривает гарантированные минимальные объемы транзита голубого топлива в 2020 году на уровне 65 млрд куб. м газа, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м «голубого топлива».

Чиновник не назвал на брифинге ставки транзита, которая будет действовать с начала 2020 года.

На брифинге сообщили, что российская компания «Газпром» соглашается выплатить деньгами до 1 января следующего года более 2,9 млрд долл. согласно решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, 20 декабря Украина, РФ и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий. На днях украинская и российская стороны достигли принципиального соглашения относительно нового контракта.