ГТС Украины. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n131145-ukraina-obnarodovala-protokol-gazovyh-peregovorov-s-rossiey-dokument.html

Ракурс

Украина обнародовала протокол «газовых переговоров» Евросоюза, Украины и РФ, а также компаний этих стран, которые проходили в Берлине и Минске 19 и 20 декабря.

Протокол переговоров опубликован на правительственном портале.

Документ составлен на русском языке и подписан вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, помощником президента Украины Андреем Ермаком, вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем, вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и министром энергетики РФ Александром Новаком.

Также протокол подписан главой «Газпрома» Алексеем Миллером, исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко и руководителем «Оператора ГТС Украины» Сергеем Макогоном.

Протокол содержит пакетные договоренности, которые предусматривают продление транзита газа в течение пяти лет, а также урегулирование судебных претензий между сторонами.

«Газпром» обязуется выплатить «Натфтогазу» до 29 декабря 2019 года около 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Также протокол предусматривает отмену всех арбитражных и судебных исков сторон, по которым не принято окончательных решений, в том числе иски «Нафтогаза» на сумму 12,2 млрд долл. и на 33 млрд куб. м газа.

Кроме этого, предусматривается прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного комитета Украины, включая требования об уплате штрафа и пени в сумме 7,4 млрд долл.

Указаны минимальные объемы транзита газа через территорию Украины в следующих объемах:

в 2020 году — 65 млрд куб. м газа;

в 2021 году — 40 млрд куб. м газа;

в 2022 году — 40 млрд куб. м газа;

в 2023 году — 40 млрд куб. м газа;

в 2024 году — 40 млрд куб. м газа.

При этом будет установлен конкурентный тариф, признаваемый «Нафтогазом» и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы.

Протокол также предусматривает возможность продления транзитного контракта на 2025−2034 годы.

В протоколе указывается, что стороны должны выполнить все условия и подписать соглашения между компаниями до 29 декабря 2019 года.

Также в документе предусматривается возможность покупки Украиной российского газа «с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NGG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема таких поставок».