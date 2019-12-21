Санкции США являются серьезным вмешательством в дела ЕС — вице-канцлер Германииhttps://racurs.ua/n131144-sankcii-ssha-yavlyautsya-sereznym-vmeshatelstvom-v-dela-es-vice-kancler-germanii.htmlРакурс
Санкции США против России, касающиеся строительства газопровода «Северный поток-2», являются серьезным вмешательством во внутренние дела Германии и Евросоюза, а также представляют угрозу для их суверенитета.
Такое заявление сделал вице-канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.
Шольц отметил, что Германия решительно отвергает санкции США и готова продемонстрировать свое несогласие правительству Америки.
В Вашингтоне считают, что введение в эксплуатацию «Северного потока-2» сделает Европу слишком зависимой от поставок российского газа.
Ранее предполагалось, что «Северный поток-2» будет запущен в первой половине 2020 года, однако после введения США санкций компания-подрядчик Allseas из Швейцарии приостановила строительство газопровода.