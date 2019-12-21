Північний потік-2. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n131144-sankciyi-ssha-ie-seryoznym-vtruchannyam-u-spravy-ies-vice-kancler-nimechchyny.html

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Санкції США проти Росії, що стосуються будівництва газогону «Північний потік-2», є серйозним втручанням у внутрішні справи Німеччини і Євросоюзу, а також становлять загрозу для їхнього суверенітету.

Таку заяву зробив віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

Шольц зазначив, що Німеччина рішуче відкидає санкції США і готова продемонструвати свою незгоду уряду Америки.

У Вашингтоні вважають, що введення в експлуатацію «Північного потоку-2» зробить Європу надто залежною від поставок російського газу.

Раніше передбачалося, що «Північний потік-2» буде запущений у першій половині 2020 року, проте після введення США санкцій компанія-підрядник Allseas зі Швейцарії призупинила будівництво газогону.