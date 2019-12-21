Тимофій Милованов. Фото: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n131143-ukrayinska-gryvnya-u-nayblyjchi-roky-zmicnytsya-mylovanov.html

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Українська гривня у найближчі роки зміцниться. Зміцненню національної валюти посприяє підписання із Росією контракту на транзит російського газу до Європи через територію України.

Таку точку зору висловив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов під час представлення підсумків роботи міністерства за 2019 рік сьогодні у Харкові.

Милованов вважає, що уряду необхідно переглянути макропрогноз щодо курсу національної валюти в частині його більшого зміцнення.

Згідно із жовтневим макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс української гривні до американського долара в 2020 році складе 27 грн, у 2021 році — 27,2 грн, у 2022 році — 27,6 грн. За оптимістичним прогнозом курс гривні до американського долара в 2020 році повинен скласти 24,8 грн, у 2021 році — 23,9 грн, а в 2022 році — 24,2 грн.

Точку зору Милованова підтримує і його заступник Сергій Ніколайчук. Чиновник заявив, що на валютному ринку в останні місяці спостерігається постійне зростання курсу гривні, а підписання газових домовленостей ще більше зміцнить національну валюту. Виходячи з цього, Ніколайчук вважає, що гривня і надалі зміцнюватиметься.