Тимофей Милованов. Фото: Минфин

https://racurs.ua/n131143-ukrainskaya-grivna-v-blijayshie-gody-ukrepitsya-milovanov.html

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Украинская гривна в ближайшие годы укрепится. Укреплению национальной валюты поспособствует подписание с Россией контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

Такую точку зрения высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время представления итогов работы министерства за 2019 год сегодня в Харькове.

Милованов считает, что правительству необходимо пересмотреть макропрогноз в отношении курса национальной валюты в части его большего укрепления.

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс украинской гривны относительно американского доллара в 2020 году составит 27 грн, в 2021 году — 27,2 грн, в 2022 году — 27,6 грн. По оптимистичному прогнозу курс гривны к американскому долларув 2020 году должен составить 24,8 грн, в 2021 году — 23,9 грн, а в 2022 году — 24,2 грн.

Точку зрения Милованова поддерживает и его заместитель Сергей Николайчук. Чиновник заявил, что на валютном рынке в последние месяцы наблюдается постоянный рост курса гривны, а подписание газовых договоренностей еще больше укрепит национальную валюту. Исходя из этого, Николайчук считает, что гривна и в дальнейшем будет укрепляться.