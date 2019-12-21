Протесты в Индии: количество погибших растет

Протесты в Индии. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n131142-protesty-v-indii-kolichestvo-pogibshih-rastet.html

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Протесты в Индии продолжаются. Их причиной стал новый закон о предоставлении гражданства нелегальным мигрантам из Пакистана, Афганистана и Бангладеш. Протесты проходят в столице Индии Нью-Дели, а также в других городах страны. В результате столкновений по всей стране уже погибло от 16 до 20 человек.

Наибольшее количество жертв насчитывается в штате Уттар-Прадеш, в котором около 20% населения составляют мусульмане. По предварительным данным, там погибло 11 человек, в том числе восьмилетний мальчик. Большинство из погибших были застрелены, сообщает DW.

В столице митингующие выкрикивали лозунги против премьер-министра Индии Нарендры Моди и швыряли камни в полицейских. В ответ правоохранители применили водометы и дубинки.

Индийские власти пытаются остановить беспорядки, издавая законы о чрезвычайном положении, блокируя доступ к интернету, закрывая магазины и предприятия общепита. Однако это не останавливает митингующих, которые намерены продолжать протесты вплоть до отмены закона о гражданстве.

Скандальный закон принят индийским парламентом 11 декабря и разрешает предоставлять гражданство миллионам нелегальных мигрантов, которые приехали в Индию из Афганистана, Пакистана и Бангладеш до 2015 года. При этом закон касается лишь мусульман. Правительство Индии считает, что таким образом может защитить религиозные меньшинства от преследования в соседних странах.