Протести в Індії: кількість загиблих зростає

Протести в Індії. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n131142-protesty-v-indiyi-kilkist-zagyblyh-zrostaie.html

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Протести в Індії тривають. Їх причиною став новий закон про надання громадянства нелегальним мігрантам із Пакистану, Афганістану та Бангладеш. Протести проходять у столиці Індії Нью-Делі, а також в інших містах країни. У результаті зіткнень по всій країні вже загинуло від 16 до 20 осіб.

Найбільша кількість жертв налічується у штаті Уттар-Прадеш, у якому близько 20% населення складають мусульмани. За попередніми даними, там загинуло 11 осіб, у тому числі восьмирічний хлопчик. Більшість із загиблих були застрелені, повідомляє DW.

У столиці мітингувальники вигукували гасла проти прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді і кидали каміння у поліцейських. У відповідь правоохоронці застосували водомети і палиці.

Індійська влада намагається зупинити заворушення, видаючи закони про надзвичайний стан, блокуючи доступ до інтернету, закриваючи магазини і підприємства громадського харчування. Однак це не зупиняє мітингувальників, які мають намір продовжувати протести до скасування закону про громадянство.

Скандальний закон прийнятий індійським парламентом 11 грудня і дозволяє надавати громадянство мільйонам нелегальних мігрантів, які приїхали до Індії з Афганістану, Пакистану і Бангладеш до 2015 року. При цьому закон стосується лише мусульман. Уряд Індії вважає, що таким чином може захистити релігійні меншини від переслідування у сусідніх країнах.