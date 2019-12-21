Українська драма «Плем'я» увійшла в ТОП-50 кращих фільмів десятиліття

Драма «Плем'я». Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n131141-ukrayinska-drama-plemya-uviyshla-v-top-50-kraschyh-filmiv-desyatylittya.html

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Українська драма «Плем'я» режисера Мирослава Слабошпицького увійшла в ТОП-50 кращих фільмів останнього десятиліття за версією журналу Rolling Stone. Український фільм зайняв 48-у позицію, залишивши позаду стрічки «Одного разу в… Голлівуді» і «Чорна пантера».

За оцінками кінокритиків, «Плем'я» є фільмом із самим інноваційним використанням сенсорних депривацій десятиліття, пише FaceNews.

Унікальність фільму полягає у тому, що він знятий без єдиного слова, а герої спілкуються на мові жестів. Нема в картині і субтитрів, а головну роль зіграв глухий непрофесійний актор.

За сюжетом фільму, молодий хлопець приїжджає до інтернату для глухонімих, де закохується і стає членом бандитського угруповання.

Слід зазначити, що фільм отримав 40 нагород різних кінофестивалів, включаючи три премії Каннського фестивалю.

Прем'єра картини «Плем'я» відбулася у 2014 році на Каннському кінофестивалі.