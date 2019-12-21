Олексій Оржель. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n131140-ukrayina-vidmovylasya-vid-pryamyh-postavok-rosiyskogo-gazu-orjel.html

Ракурс

Прямих поставок російського газу в Україну не буде. У пакетній угоді, яка була досягнута між російською та українською стороною, такого пункту немає.

Про це повідомив під час сьогоднішнього брифінгу міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

У протоколі переговорів зазначено, що поставки газу в Україну можливі лише на базі ціни європейського хаба. А в самих пакетних домовленостях пункт про прямі поставки блакитного палива в Україну з Росії відсутній, уточнив Оржель.

Міністр також підкреслив, що для України дуже важливо, щоб у ціні на газ не було політичної складової.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, відбувся брифінг, на якому Оржель повідомив деталі газових домовленостей України і Росії. Договір буде укладено строком на п’ять років і в ньому будуть передбачені мінімальні обсяги транзиту російського газу в Європу через територію України.