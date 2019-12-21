Алексей Оржель. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n131140-ukraina-otkazalas-ot-pryamyh-postavok-rossiyskogo-gaza-orjel.html

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Прямых поставок российского газа в Украину не будет. В пакетном соглашении, которое было достигнуто между российской и украинской стороной, такого пункта нет.

Об этом сообщил во время сегодняшнего брифинга министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

В протоколе переговоров указано, что поставки газа в Украину возможны лишь на базе цены европейского хаба. А в самих пакетных договоренностях пункт о прямых поставках голубого топлива в Украину из России отсутствует, уточнил Оржель.

Министр также подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы в цене на газ не было политической составляющей.

Напомним, что сегодня, 21 декабря, состоялся брифинг, на котором Оржель сообщил детали газовых договоренностей Украины и России. Договор будет заключен сроком на пять лет и в нем будут предусматрены минимальные объемы транзита российского газа в Европу через территорию Украины.