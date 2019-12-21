Максим Микитась. Фото: ZN.ua

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Обыски у бывшего нардепа Максима Микитася, которые были проведены Государственным бюро расследований (ГБР), позволили выявить шесть элитных автомобилей, принадлежащих подозреваемому. Постановлением Печерского суда Киева на все эти автомобили наложен арест.

Санкционированные обыски были проведены в рамах досудебного расследования уголовного производства относительно возможной легализации Микитасем доходов, полученных преступным путем в размере 200 млн грн, сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие полагает, что в 2016 году народный депутат осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.

Сведения о факте совершения данных финансовых махинаций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутаты Микитася.