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Ракурс
Максим Микитась. Фото: ZN.ua

Справа Микитася: на шість елітних авто, виявлених під час обшуків, накладено арешт (ФОТО)

21 гру 2019, 15:24
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Обшуки у колишнього нардепа Максима Микитася, які були проведені Державним бюро розслідувань (ДБР), дозволили виявити шість елітних автомобілів, що належать підозрюваному. Постановою Печерського суду Києва на всі ці автомобілі накладено арешт.

Санкціоновані обшуки були проведені в рамах досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої ​​легалізації Микитасем доходів, одержаних злочинним шляхом у розмірі 200 млн грн, повідомляє прес-служба ДБР.

Елітні авто Максима Микитася. Фото: ДБР

Елітні авто Максима Микитася. Фото: ДБРСлідство вважає, що в 2016 році народний депутат здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами.

Елітні авто Максима Микитася. Фото: ДБР

Елітні авто Максима Микитася. Фото: ДБР

Елітні авто Максима Микитася. Фото: ДБРВідомості про факт скоєння даних фінансових махінацій і отримання у зв’язку з цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутати Микитася.

Джерело: Ракурс


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