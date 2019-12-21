Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 22 грудня очікується дощова. Опади прогнозують і вдень, і вночі.

Температура повітря вночі очікується від 3° тепла до 10° вище нуля. Вдень повітря прогріється до 14° тепла в південних областях. Вітер в Україні південний 7−12 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 22 грудня прогнозується дощова. Температура повітря вночі від 5° до 7° тепла, а вдень 8−10° тепла.

У Львові в неділю очікуються дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, вдень 8−10° тепла.

В Одесі у завтрашній вихідний опади йтимуть впродовж доби. Вночі температура повітря 7−9° тепла, вдень 12−14° тепла.

У Дніпрі завтра дощитиме. Вночі температура повітря 6−8° вище нуля, а вдень очікується 9−11° тепла.

У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють дощ. Вночі температура повітря 6−8° тепла, вдень 8−10° вище нуля.

У Карпатах 22 грудня йтимуть дощі. Температура повітря вночі 6−8° тепла, вдень 8−11° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 21 грудня погода в Україні очікувалась дощова в західних областях, на іншій території країни істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі від 5° тепла до 4° морозу. Вдень прогнозують від 3° морозу до 12° тепла.