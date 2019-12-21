Посадовці селищної ради погоріли на хабарі в 85 тис. дол. Фото: СБУ

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В Одеській області в корупції викрили депутата, члена виконкому, і тимчасово виконуючого обов`язки голови Затоківської селищної ради.

Троє посадовців вимагали від місцевого приватного підприємця 87 тис. дол. За цю неправомірну вигоду корупціонери обіцяли посприяти в отриманні дозволу на розробку проектів і виділення трьох земельних ділянок у курортній зоні. Правоохоронці затримали депутата під час отримання першої частини хабара у розмірі 11 тис. дол. Про це 21 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби вже провели обшуки за місцями проживання і роботи фігурантів справи й вилучили ще 1 млн 240 тис. грн. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. Очікується, що найближчим часом затриманим оголосять про підозру.

Нагадаємо, у грудні правоохоронці викрили на хабарі двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук. Посадовці вимагали від одного з підприємців «відкат» у розмірі 50 тис. дол. США за постачання зернових на держпідприємства, які входять до сфери управління академії.