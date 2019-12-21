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Ракурс
Посадовці селищної ради погоріли на хабарі в 85 тис. дол. Фото: СБУ

На Одещині посадовці селищної ради погоріли на хабарі в 87 тис. дол. (ФОТО)

21 гру 2019, 14:17
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В Одеській області в корупції викрили депутата, члена виконкому, і тимчасово виконуючого обов`язки голови Затоківської селищної ради.

Троє посадовців вимагали від місцевого приватного підприємця 87 тис. дол. За цю неправомірну вигоду корупціонери обіцяли посприяти в отриманні дозволу на розробку проектів і виділення трьох земельних ділянок у курортній зоні. Правоохоронці затримали депутата під час отримання першої частини хабара у розмірі 11 тис. дол. Про це 21 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби вже провели обшуки за місцями проживання і роботи фігурантів справи й вилучили ще 1 млн 240 тис. грн. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. Очікується, що найближчим часом затриманим оголосять про підозру.

Посадовці селищної ради погоріли на хабарі в 87 тис. дол. Фото: СБУ

Посадовці селищної ради погоріли на хабарі в 87 тис. дол. Фото: СБУ

Нагадаємо, у грудні правоохоронці викрили на хабарі двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук. Посадовці вимагали від одного з підприємців «відкат» у розмірі 50 тис. дол. США за постачання зернових на держпідприємства, які входять до сфери управління академії.

Джерело: Ракурс


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