Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n131136-u-naftogazi-nazvaly-terminy-ukladannya-gazovyh-kontraktiv.html

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НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Оператор ГТС України» та російська компанія «Газпром» протягом тижня підпишуть контракти на транзит газу.

На політичному рівні було досягнуто пакетної угоди, яку тепер будуть реалізовувати компанії. Всі угоди повинні підписати до 29 грудня 2019 року, щоб транзит з 1 січня 2020 року був продовжений. Про це 21 грудня на брифінгу в Офісі президента заявив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Трансляцію події проводив Кабмін на власній сторінці в YouTube.

За його словами, угоду з «Газпромом» про виплату компанією Україні 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу підпишуть теж наступного тижня. Також сторони підпишуть угоду про врегулювання поточних спорів з «Газпромом».

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що «Газпром» та «Нафтогаз» готують підписання міжоператорської угоди в рамках договору щодо транзиту газу через Україну. За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, 21 грудня представники РФ та України зустрілися у Відні, щоб провести підготовку підписання цієї угоди.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час сьогоднішнього брифінгу в ОП заявив, що домовленості по газу між Україною та РФ включають транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Новий контракт передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту блакитного палива у 2020 році на рівні 65 млрд куб. м газу, а у 2021−2024 роках — по 40 млрд куб. м.

Крім того, російська компанія «Газпром» погоджується виплатити грошима до 1 січня наступного року понад 2,9 млрд дол. згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Україна, Росія та Єврокомісія 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів та врегулювання взаємних претензій.