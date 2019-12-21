Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n131136-v-naftogaze-nazvali-sroki-zaklucheniya-gazovyh-kontraktov.html

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НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор ГТС Украины» и российская компания «Газпром» в течение недели подпишут контракты на транзит газа.

На политическом уровне была достигнута пакетная сделка, которую теперь будут реализовывать компании. Все сделки должны подписать до 29 декабря 2019 года, чтобы транзит с 1 января 2020 года был продлен. Об этом 21 декабря на брифинге в Офисе президента заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Трансляцию события проводил Кабмин на собственной странице в YouTube.

По его словам, соглашение с «Газпромом» о выплате компанией Украине 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража подпишут тоже на следующей неделе. Также стороны подпишут соглашение об урегулировании текущих споров с «Газпромом».

Между тем российские СМИ сообщили, что «Газпром» и «Нафтогаз» готовят подписание межоператорского соглашения в рамках договора по транзиту газа через Украину. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, 21 декабря представители РФ и Украины встретились в Вене, чтобы провести подготовку подписания данного соглашения.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время сегодняшнего брифинга в ОП заявил, что договоренности по газу между Украиной и РФ включают транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Новый контракт предусматривает гарантированные минимальные объемы транзита голубого топлива в 2020 году на уровне 65 млрд куб. м газа, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Кроме того, российская компания «Газпром» соглашается выплатить деньгами до 1 января следующего года свыше 2,9 млрд долл. согласно решению Стокгольмского арбитража.

Украина, Россия и Еврокомиссия 20 декабря достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.