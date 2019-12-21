Чиновники поссовета погорели на взятке в 87 тыс. долл. Фото: СБУ

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В Одесской области в коррупции уличили депутата, члена исполкома, и временно исполняющего обязанности председателя Затоковского поселкового совета.

Три чиновника требовали от местного частного предпринимателя 87 тыс. долл. За эту неправомерную выгоду коррупционеры обещали посодействовать в получении разрешения на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне. Правоохранители задержали депутата во время получения первой части взятки в размере 11 тыс. долл. Об этом 21 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы уже провели обыски по местам жительства и работы фигурантов дела и изъяли еще 1 млн 240 тыс. грн. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия. Ожидается, что в ближайшее время задержанным объявят о подозрении.

Напомним, в декабре правоохранители разоблачили на взятке двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук. Чиновники требовали от одного из предпринимателей «откат» в размере 50 тыс. долл. США за поставки зерновых на госпредприятия, которые входят в сферу управления академии.