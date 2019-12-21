Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n131138-pogoda-v-ukraine-na-22-dekabrya-dojdi-ojidautsya-po-vsey-territorii-gosudarstva-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 22 декабря ожидается дождливая. Осадки прогнозируют и днем, и ночью.

Температура воздуха ночью ожидается от 3° тепла до 9° выше нуля. Днем воздух прогреется до 14° тепла в южных областях. Ветер в Украине южный 7−12 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 22 декабря прогнозируется дождливая. Температура воздуха ночью от 5° до 7° тепла, а днем 8−10° тепла.

Во Львове в воскресенье ожидаются дожди. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, днем 8−10° тепла.

В Одессе в завтрашний выходной осадки будут идти в течение суток. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, днем 12−14° тепла.

В Днепре завтра будет идти дождь. Ночью температура воздуха 6−8° выше нуля, а днем ожидается 9−11° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики обещают дождь. Ночью температура воздуха 6−8° тепла, днем 8−10° выше нуля.

В Карпатах 22 декабря будут идти дожди. Температура воздуха ночью 6−8° тепла, днем 8−11° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 21 декабря погода в Украине ожидается дождливая в западных областях, на остальной территории страны существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью от 5° тепла до 4° мороза. Днем прогнозируют от 3° мороза до 12° тепла.