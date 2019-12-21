Украинская драма «Племя» вошла в ТОП-50 лучших фильмов десятилетия

Драма «Племя». Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n131141-ukrainskaya-drama-plemya-voshla-v-top-50-luchshih-filmov-desyatiletiya.html

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Украинская драма «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого вошла в ТОП-50 лучших фильмов последнего десятилетия по версии журнала Rolling Stone. Украинский фильм занял 48-ю позицию, оставив позади картины «Однажды в… Голливуде» и «Черная пантера».

По оценкам кинокритиков, «Племя» является фильмом с самым инновационным использованием сенсорных деприваций десятилетия, пишет FaceNews.

Уникальность фильма состоит в том, что он снят без единого слова, а герои общаются на языке жестов. Нет в картине и субтитров, а главную роль сыграл глухой непрофессиональный актер.

По сюжету фильма, молодой парень приезжает в интернат для глухонемых, где влюбляется и становится членом бандитской группировки.

Следует отметить, что фильм получил 40 наград различных кинофестивалей, включая три премии Каннского фестиваля.

Премьера картины «Племя» состоялась в 2014 году на Каннском кинофестивале.