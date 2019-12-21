Гральний бізнес. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n131148-gralnyy-biznes-ocholuut-ti-hto-povynen-z-nym-borotysya-ryaboshapka.html

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Гральний бізнес в Україні очолюють ті, хто повинен протистояти цьому явищу. Таку заяву зробив генпрокурор України Руслан Рябошапка під час робочого засідання з керівниками регіональних прокуратур, на якому розглядалася діяльність правоохоронних органів у сфері протидії гральному бізнесу.

Генпрокурор заявив, що в Україні склалася ситуація, коли правоохоронні органи замість того, щоб перешкоджати гральному бізнесу, починають його «кришувати». Такий стан речей є неприпустимим і прокуратура буде жорстко реагувати на подібні випадки, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

У ніч на 20 грудня під процесуальним керівництвом органів прокуратури були виявлені і ліквідовані підпільні гральні заклади у Волинській, Львівській, Харківській, Запорізькій і Одеській областях.

Правоохоронці вилучили ігрові пристрої, відеореєстратори, комп’ютерні системні блоки з програмним забезпеченням, чорнову бухгалтерію, сервери, чеки та грошові кошти.

За кожним фактом порушення закону про заборону грального бізнесу розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 203−2 КК України (зайняття гральним бізнесом) і ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).