Стрілянина в Києві: двоє людей поранено

Стрілянина в Києві. Фото: АіФ-Україна

https://racurs.ua/ua/n131147-strilyanyna-v-kyievi-dvoie-ludey-poraneno.html

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У Києві на проспекті Леся Курбаса сьогодні, 21 грудня, чоловік відкрив вогонь із вогнепальної зброї по двом перехожим, із якими у нього виник конфлікт. Під час конфлікту зловмисник дістав пістолет і зробив кілька пострілів у бік своїх опонентів, завдавши їм тілесних ушкоджень.

Як тільки в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину, на місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група і патрульні поліцейські. Свідки інциденту повідомили правоохоронцям, що між трьома чоловіками виник конфлікт, який закінчився стріляниною, повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

У результаті інциденту 44-річний потерпілий з пораненням ока, обох ніг і грудної клітини був доставлений до лікарні. Другому 33-річному потерпілому медичну допомогу було надано на місці.

Свідки вказали на винуватця події і поліцейські при поверхневій перевірці виявили у підозрюваного кобуру та дозвіл на носіння травматичної зброї. Самої зброї у чоловіка не знайшли.

На місці інциденту було виявлено гільзи від патронів з-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу.

Підозрюваний був затриманий, ним виявився 49-річний житель Києва. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Даний злочин передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до семи років.