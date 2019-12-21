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Ракурс
ГБР. Фото: 24 Канал

Обшуки в спортклубі Порошенка: ДБР виявило в роздягальнях приховані камери (ФОТО)

21 гру 2019, 20:31
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Обшуки в київському спортклубі «5 елемент», бенефіціарами якого є колишній президент України Петро Порошенко і екс-нардеп Ігор Кононенко, завершені. Співробітниками Державного бюро розслідувань (ДБР) були виявлені в роздягальнях клубу приховані камери, вмонтовані в елементи сигналізації і вентиляції.

Слідчими ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом виявлення предметів, що мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які на час вилучення, можливо, перебували в робочому стані, повідомляє прес-служба ДБР.

Скрытые камеры, обнаруженные в раздевалках спортклуба «5 элемент». Фото: пресс-служба ГБРРозпочато досудове розслідування за ознакою правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Скрытые камеры, обнаруженные в раздевалках спортклуба «5 элемент». Фото: пресс-служба ГБРЯк відомо, обшуки в спортклубі «5 елемент» були проведені в п’ятницю, 20 грудня, в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень, фігурантом яких є Порошенко.

Джерело: Ракурс


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