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Ракурс
ГБР. Фото: 24 Канал

Обыски в спортклубе Порошенко: ГБР обнаружило в раздевалках скрытые камеры (ФОТО)

21 дек 2019, 20:31
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Обыски в киевском спортклубе «5 элемент», бенефициарами которого являются бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-нардеп Игорь Кононенко, завершены. Сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) были обнаружены в раздевалках клуба скрытые камеры, вмонтированные в элементы сигнализации и вентиляции.

Следователями ГБР открыто уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии, сообщает пресс-служба ГБР.

Скрытые камеры, обнаруженные в раздевалках спортклуба «5 элемент». Фото: пресс-служба ГБР

Начато досудебное расследование по признаку правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 359 УК Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Скрытые камеры, обнаруженные в раздевалках спортклуба «5 элемент». Фото: пресс-служба ГБР

Как известно, обыски в спортклубе «5 элемент» были проведены в пятницу, 20 декабря, в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, фигурантом которых является Порошенко.

Источник: Ракурс


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