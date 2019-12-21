ГБР. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131146-obyski-v-sportklube-poroshenko-gbr-obnarujilo-v-razdevalkah-skrytye-kamery-foto.html

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Обыски в киевском спортклубе «5 элемент», бенефициарами которого являются бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-нардеп Игорь Кононенко, завершены. Сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) были обнаружены в раздевалках клуба скрытые камеры, вмонтированные в элементы сигнализации и вентиляции.

Следователями ГБР открыто уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии, сообщает пресс-служба ГБР.

Начато досудебное расследование по признаку правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 359 УК Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Как известно, обыски в спортклубе «5 элемент» были проведены в пятницу, 20 декабря, в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, фигурантом которых является Порошенко.