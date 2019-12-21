Стрельба в Киеве: два человека ранены

Стрельба в Киеве. Фото: АиФ-Украина

https://racurs.ua/n131147-strelba-v-kieve-dva-cheloveka-raneny.html

Ракурс

В Киеве на проспекте Леся Курбаса сегодня, 21 декабря, мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по двум прохожим, с которыми у него возник конфликт. Во время конфликта злоумышленник достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону своих оппонентов, нанеся им телесные повреждения.

Как только в полицию поступило сообщение о стрельбе, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Свидетели инцидента сообщили правоохранителям, что между тремя мужчинами возник конфликт, который закончился стрельбой, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В результате инцидента 44-летний пострадавший с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки был доставлен в больницу. Второму 33-летнему пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.

Свидетели указали на виновника происшествия и полицейские при поверхностной проверке обнаружили у подозреваемого кобуру и разрешение на ношение травматического оружия. Самого оружия у мужчины не нашли.

На месте инцидента были обнаружены гильзы от патронов из-под резиновых пуль, которые были направлены на баллистическую экспертизу.

Подозреваемый был задержан, им оказался 49-летний житель Киева. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.