Игорный бизнес. Фото: 112 Украина

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Игорный бизнес в Украине возглавляют те, кто должен противостоять данному явлению. Такое заявление сделал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка во время рабочего заседания с руководителями региональных прокуратур, на котором рассматривалась деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия игорному бизнесу.

Генпрокурор заявил, что в Украине сложилась ситуация, когда правоохранительные органы вместо того, чтобы препятствовать игорному бизнесу, начинают его «крышевать». Такое положение вещей недопустимо и прокуратура будет жестко реагировать на подобные случаи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ночь на 20 декабря под процессуальным руководством органов прокуратуры были выявлены и ликвидированы подпольные игорные заведения в Волынской, Львовской, Харьковской, Запорожской и Одесской областях.

Правоохранители изъяли игровые приборы, видеорегистраторы, компьютерные системные блоки с программным обеспечением, черновую бухгалтерию, серверы, чеки и денежные средства.

По каждому факту нарушения закона о запрете игорного бизнеса начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 203−2 УК Украины (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).