Юрий Витренко. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131149-gazovye-dogovorennosti-s-rf-mogut-sorvatsya-vitrenko.html

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Газовые договоренности с РФ о транзите газа в Европу с использованием ГТС Украины могут и не быть подписаны на финальном этапе.

О подобных рисках заявил в своем Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Витренко пообещал более подробно рассказать о всех существующих рисках неподписания контрактов завтра.

«Завтра напишу более подробно о принципах новых соглашений на транзит газа, об исковых требованиях в новом арбитраже, а также о рисках того, что финальные соглашения не будут подписаны», — отметил представитель «Нафтогаза».

Чиновник сообщил, что согласие «Газпрома» выплатить 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража является бесспорной победой Украины.

А вот контракт на пять лет он считает компромиссным решением, так как «Нафтогаз» хотел подписать договор на десять лет, а «Газпром» — лишь на один год.