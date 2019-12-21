Тимофей Милованов. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n131150-v-ukraine-budet-sozdan-fond-bogatstva-milovanov.html

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Фонд государственного богатства в Украине планирует создать в 2020 году министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В Фонд войдут государственные предприятия, которые не будут приватизированы.

О данной инициативе заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщают УНН.

Милованов уточнил, что Фонд будет независимым от министерств. Правительство будет лишь писать политику собственности.

Министерства будут излагать свои пожелания относительно того, чем бы могли заниматься государственные предприятия, но не будут вмешиваться в управление дивидендами и инвестициями.

Милованов объяснил, что данная инициатива позволит исключить коррупционную составляющую на тех предприятиях, которые останутся в государственной собственности.