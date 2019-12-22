Найдены следы деревьев возрастом более 300 млн лет, фото: pexels

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Ракурс

Следы деревьев возрастом 368 млн лет найдены в США.

Остатки деревьев найдены в заброшенном карьере в городе Каир, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает журнал Current Biology.

Эксперты установили, что часть леса простиралась далеко за современные границы штата. Находка, как считают ученые, поможет узнать больше об эволюции деревьев. Раскопки у подножья горного хребта Катскилл в долине реки Гудзон начались более 10 лет назад.

Американские и британские ученые изучили более 3 тыс. кв м леса. Они выяснили, что в лесу росли как минимум два класса вымерших растений — археоптерикс и кладоксилиевые. Третий вид еще предстоит определить.

Это место, где во время прогулки можно увидеть следы ископаемых деревьев с середины Девонской эры, — отметил палеоботаник Крис Берри из Кардиффского университета.

Авторы исследований установили, что у деревьев были очень длинные корни. Они меняли внешний вид растений. В карьере также найдены останки ископаемых рыб. Они относятся к эпохе, когда почти вся планета покрывалась лесами. Результаты исследований помогут установить, как деревья эволюционировали и как они поглощали углекислый газ из атмосферы.

Ранее у берегов Мексики найдены два якоря с кораблей испанского конкистадора Эрнана Кортеса. Археологи исследуют свидетельства европейского завоевания Центральной Америки.