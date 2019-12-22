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Белый дом пытался лишить Киев военной помощи - СМИ, фото: The White House
Белый дом пытался лишить Киев военной помощи — СМИhttps://racurs.ua/n131154-belyy-dom-pytalsya-lishit-kiev-voennoy-pomoschi-smi.htmlРакурс
Военная помощь Украине могла быть прекращена администрацией президента США Дональда Трампа.
В Белом доме «угрожали наложить вето». Об этом сообщает Washington Post.
Представители американского лидера якобы требовали от Демократической партии убрать из оборонного бюджета пункт о скорой поставке военной помощи. Если бы президент наложил вето, это привело бы к отставке правительства.
Эту информацию изданию подтвердили источники в администрации президента и Конгресса. Пять инсайдеров заявили о таких действиях Белого дома.
Замечания касались нормы, в которой было указано сроки оказания помощи. По требованию президентской администрации демократы согласились. Они не указали в пункте сроки оказания помощи.
Напомним, в декабре министр обороны США Марк Эспер рассказал, что в рамках сотрудничества на 2019 год Украине предусмотрено 10 млн долл. По его словам, военная помощь США поступила не в полном объеме.
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