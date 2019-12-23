Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Фото:

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Тристороння контактна група не змогла узгодити списки на обмін полоненими, адже Київ хоче повернути максимальну кількість людей, які утримуються в Росії та окупованих територіях.

Сторони вже узгодили одну групу людей, яка точно готова до обміну. Українська сторона розраховувала на більший прогрес у питанні обміну. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю «Укрінформу».

Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати допрацювати списки та забрати всіх, оскільки ми хочемо максимальну кількість людей повернути родинам до Нового року, — повідомив Пристайко.

Крім того, очільник МЗС додав, що у зв’язку з цим координатором від ОБСЄ було прийняте рішення невідкладно провести відеоконференцію та завершити роботу над списками осіб для обміну.

Нагадаємо, 22 грудня міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив про наявність «нових перешкод» для здійснення нового обміну полоненими між Києвом та Москвою, який було заплановано здійснити до 31 грудня. За словами Лаврова, такі перешкоди нібито створює українська сторона під час переговорів у контактній групі.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що обмін полоненими затримується через небажання близько 40 осіб повертатися на тимчасово окуповані території.