Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Фото:

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Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать списки на обмен пленными, ведь Киев хочет вернуть максимальное количество людей, которые удерживаются в России и оккупированных территориях.

Стороны уже согласовали одну группу людей, которая точно готова к обмену. Украинская сторона рассчитывала на больший прогресс в вопросе обмена. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу».

Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года, — сообщил Пристайко.

Кроме того, глава МИД добавил, что в связи с этим координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками лиц для обмена.

Напомним, 22 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о наличии «новых препятствий» для осуществления нового обмена пленными между Киевом и Москвой, который было запланировано осуществить к 31 декабря. По словам Лаврова, такие препятствия якобы создает украинская сторона во время переговоров в контактной группе.

Ранее российские СМИ сообщали, что обмен пленными задерживается из-за нежелания около 40 человек возвращаться на временно оккупированные территории.