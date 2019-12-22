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Сергей Лавров, фото: kremlin.ru

Обмен пленными: Лавров заявил о «новых препятствиях»

22 дек 2019, 19:56
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о наличии «новых препятствий» для осуществления нового обмена пленными между Киевом и Москвой, который было запланировано осуществить до 31 декабря.

По словам Лаврова, такие препятствия якобы создает украинская сторона в ходе переговоров в контактной группе. Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, сообщает агентство ТАСС.

Препятствия Лавров видит в вопросе «процессуальной очистки», то есть закрытия уголовных дела в отношении лиц, которые будут отпущены в процессе обмена.

Он отметил, чтобы во время встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря была достигнута договоренность об обмене пленными по принципу «всех установленных на всех установленных».

Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все «процессуально очищенные». Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой, — заявил Лавров.

Напомним, российские СМИ недавно сообщали, что обмен пленными задерживается из-за нежелания около 40 человек возвращаться на временно оккупированные территории.


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