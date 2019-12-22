Пострадавшая получила касательное повреждение шеи

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В Николаеве местная 38-летняя жительница получила касательное повреждение шеи, когда выгуливала собак неподалеку от стрельбища, на котором тренируются полицейские.

Пострадавшая 20 декабре обратилась в полицию с сообщением об этом инциденте, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По словам женщины, в момент инцидента она, находясь за 200−250 м наискосок от места проведения стрельб, почувствовала жжение в области шеи. В это время на полигоне происходили учебные стрельбы.

Одежда или другие части тела потерпевшей не получили повреждений.

Сейчас правоохранители ожидают результаты соответствующей экспертизы. Открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса «Умышленное легкое телесное повреждение», решается вопрос о его передаче в ГБР.

Напомним, в конце ноября было возобновлено расследование по поводу огнестрельного ранения в шею оператора интернет-портала «Первый Криворожский» Вячеслава Волка, которое он получил во время во время командно-штабных учений в июле 2017 года.