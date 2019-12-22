Потерпіла отримала дотичне пошкодження шиї, фото:

https://racurs.ua/ua/n131169-u-mykolaievi-jinka-otrymala-poranennya-v-shyu-bilya-policeyskogo-strilbyscha-foto.html

Ракурс

У Миколаєві місцева 38-річна жителька отримала дотичне пошкодження шиї, коли вигулювала собак неподалік стрільбища, на якому тренуються поліцейські.

Постраждала 20 грудня звернулася до поліції з повідомленням про цей інцидент, повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За словами жінки, в момент інциденту вона, перебуваючи за 200−250 м навскоси від місця проведення стрільб, відчула печіння в області шиї. В цей час на полігоні відбувалися навчальні стрільби.

Одяг чи інші частини тіла потерпілої не зазнали ушкоджень.

Наразі правоохоронці очікують результати відповідної експертизи. Відкрите кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу «Умисне легке тілесне ушкодження», вирішується питання щодо його передачі до ДБР.

Нагадаємо, наприкінці листопада було поновлене розслідування з приводу вогнепального поранення в шию оператора інтернет-порталу «Перший Криворізький» В’ячеслава Волка, яке він отримав під час під час командно-штабних навчань у липні 2017 року.