Закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до ув’язнених сьогодні набув чинності

Закон № 372-IX сьогодні набув чинності, фото: PxHere

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В Україні сьогодні набув чинності закон № 372-IX, котрий передбачає внесення змін до закону «Про попереднє ув’язнення» щодо безперешкодного доступу Червоного Хреста до взятих під варту осіб.

Текст цього закону був опублікований вчора в офіційному виданні «Голос України», він набуває чинності з наступного дня після опублікування.

Таким чином, представники Червоного Хреста зможуть бачитися з затриманими в будь-який час, за винятком слідчих дій та проведення судових засідань. Для таких візитів немає обмежень щодо їхньої кількості чи тривалості.

У пояснювальній записці цього законопроекту його автори наголошували, що для здійснення своєї діяльності представники Червоного Хреста повинні мати доступ до осіб, які перебувають під вартою.

Згідно із законодавством, побачення затриманих із «родичами або іншими особами» може відбуватися лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць. Тривалість таких побачень може становити від однієї до чотирьох годин.

Однак доступ представників Червоного Хреста до зазначених осіб не є тотожним «побаченню з родичами або іншими особами», — наголошували автори законопроекту.

Цей законопроект Верховна Рада в другому читанні підтримала 12 грудня голосами 335 народних обранців. Президент його підписав 19 грудня.

Нагадаємо, під час свого засідання 20 грудня Верховна Рада підтримала законопроекти, покликані ліквідувати бюрократичні бар'єри в медичній сфері.